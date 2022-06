Pomezia | veleno nel prato per uccidere i cani | morto cucciolo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 giugno 2022) Hanno provato a salvarla in tutti i modi, ma non c’è stato nulla da fare. Ilche aveva ingerito, scambiandolo per cibo, è stato fatale. Nala, una cucciola che ieri era uscita per una passeggiata con il suo “papà” umano, è morta così, tra atroci dolori. La passeggiata si trasforma in tragedia E’ successo a. La cagnolina ieri pomeriggio era andata a scorrazzare come di consueto nell’area in cui molte persone, abitualmente, portano i loro, in via Enrico De Nicola, in zona Vicerè. Curiosa come tutti i cuccioli, la cagnolina ha iniziato ad annusare tra l’erba. Il padrone non si è reso conto che ilera stato riempito diper lumache, presumibilmente messo apposta per evitare che ifossero portati in quell’area. Probabilmente un “avvertimento” messo da ...