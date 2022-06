Monza, Di Marzio: “Tutto fatto per l’arrivo di Cragno dal Cagliari: i dettagli” (Di martedì 21 giugno 2022) Monza DI Marzio Cragno – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sulla trattativa tra il Monza ed il Cagliari. Ecco quanto affermato. “Alessio Cragno sta per diventare il nuovo portiere del Monza. La società lombarda ha infatti raggiunto un accordo con il Cagliari per il trasferimento del portiere classe 1994. Come anticipato, Monza e Cagliari hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Alessio Cragno. Il portiere rinnoverà per un anno con la società sarda e passerà al Monza in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Ieri sera le parti si sono ... Leggi su seriea24 (Di martedì 21 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sulla trattativa tra iled il. Ecco quanto affermato. “Alessiosta per diventare il nuovo portiere del. La società lombarda ha infatti raggiunto un accordo con ilper il trasferimento del portiere classe 1994. Come anticipato,hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Alessio. Il portiere rinnoverà per un anno con la società sarda e passerà alin prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Ieri sera le parti si sono ...

Pubblicità

YBah96 : RT @saIva___: «Monza, tentativo per Pessina. Pallino di Galliani» (Di Marzio) - milan_corner : RT @saIva___: «Monza, tentativo per Pessina. Pallino di Galliani» (Di Marzio) - saIva___ : «Monza, tentativo per Pessina. Pallino di Galliani» (Di Marzio) - Alessio01021996 : @DiMarzio @Monza Ma chi ha taggato di Marzio HAHAHAHAH - infoitsport : Super colpo del Monza di Berlusconi, Di Marzio: 'Arriva Cragno dal Cagliari' -