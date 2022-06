La lezione geopolitica di Draghi ai due inadeguati bipopulisti gialloverdi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 giugno 2022) Si sa come andrà a finire: con Marioche ricompatterà la maggioranza sulla sua linea, arrivederci e alla prossima. Indietro non si tornerà: «Tutto ciò che riduce il mandato e subordina l’iniziativa del governo a nuove autorizzazioni è inaccettabile», è la linea che filtra da Palazzo Chigi. Settimane di colpi ai fianchi da parte di Giuseppe Conte e Matteo Salvini alla fine non avranno dunque portato a niente, se non al karakiri del Movimento 5 stelle – e non è davvero poco – autoinflitto dal legale di Volturara Appula che pensando di suonare Luigi Di Maio è uscito suonato lui. Sicché il M5s abbaia ma non può mordere e deve rinunciare a porre la questione delle armi, cioè all’argomento identitario che fa tanto Jean-Luc Mélénchon ma che è buono per i comizi e stop. Quanto a Salvini, anche qui si è trattato di un autogol alla Comunardo Niccolai per via del ...