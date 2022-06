Juventus | Allegri sogna Koulibaly | programmato l’assalto al difensore

Pubblicità

MarcelloChirico : #Allegri al telefono?? prima ha chiamato #Pogba e lo ha convinto alla #Juve ora ha chiamato #DiMaria per convincerlo a venire alla #Juventus - DiMarzio : Incontro a Montecarlo tra #Allegri e #Campos, la foto ha fatto il giro del web. Ma l'allenatore resterà alla #Juve - Gazzetta_it : Allegri no al Psg, ma è scontento del mercato Juve. Ecco perché - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Dzeko Juve, idea per l’attacco di Allegri: tre club sul bosniaco. Gli aggiornamenti #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveA… - gilnar76 : Dzeko Juve, idea per l’attacco di Allegri: tre club sul bosniaco. Gli aggiornamenti #Finoallafine #Forzajuve… -

Corriere dello Sport

Giornalista e telecronista, Fabio Caressa non è nuovo ad esternazioni sull'andamento della. Nel corso di un evenuto tenuto a Ripe San Ginesio (in provincia di Macerata, il conduttore .........da, in possibile partenza da Napoli dopo aver declinato la proposta di rinnovo del club di De Laurentiis. Con il contratto in scadenza nel 2023, Ruiz non ha particolare fretta e la... Juve, non solo Di Maria: un altro regalo in arrivo per Allegri Per portare il serbo alla corte di Allegri, però, manca ancora il via libera dei tedeschi, che richiedono 17 milioni per lasciar partire il giocatore. Ecco le ultime dal calciomercato della Juventus.Ronaldo Juventus - Come accennato nella serata di ieri, Cristiano Ronaldo potrebbe tornare alla Juventus nel corso della prossima stagione.