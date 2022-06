Isola dei Famosi 2022, chi è finito in nomination ieri sera? (Di martedì 21 giugno 2022) La ventiquattresima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha visto l’eliminazione di Edoardo Tavassi, Estefania Bernal e Pamela Petrarolo. Il fratello di Guendalina è stato costretto al ritiro in seguito al grave incidente al ginocchio occorso qualche giorno prima, mentre Estefania e Pamela hanno perso l’ultimo televoto flash di Playa Sgamadissima contro Nick Luciani, che per un solo punto percentuale ha battuto Pamela raggiungendo così la finalissima di lunedì prossimo. Nonostante sia la finale, però, non significa che non ci sarà anche questa settimana il televoto. Ecco le nomination della ventiquattresima puntata di ieri sera, lunedì 20 giugno, dell’Isola dei Famosi. Chi è finito in nomination ieri ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 giugno 2022) La ventiquattresima puntata dell’deiha visto l’eliminazione di Edoardo Tavassi, Estefania Bernal e Pamela Petrarolo. Il fratello di Guendalina è stato costretto al ritiro in seguito al grave incidente al ginocchio occorso qualche giorno prima, mentre Estefania e Pamela hanno perso l’ultimo televoto flash di Playa Sgamadissima contro Nick Luciani, che per un solo punto percentuale ha battuto Pamela raggiungendo così la finalissima di lunedì prossimo. Nonostante sia la finale, però, non significa che non ci sarà anche questa settimana il televoto. Ecco ledella ventiquattresima puntata di, lunedì 20 giugno, dell’dei. Chi èin...

