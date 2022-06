Isola 2022, 'Edoardo non si sarebbe mai ritirato': la mamma Emanuela sbotta sui social (Di martedì 21 giugno 2022) In seguito al ritiro di Edoardo Tavassi dall'Isola dei Famosi per il suo problema al ginocchio, sua mamma Emanuela Fuin è sbottata sui social con un messaggio molto critico nei confronti della ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022) In seguito al ritiro diTavassi dall'dei Famosi per il suo problema al ginocchio, suaFuin èta suicon un messaggio molto critico nei confronti della ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : COMUNALI | L'avventura politica di Mario #Adinolfi è naufragata prima di raggiungere Ventotene. Candidato sindaco n… - TarantiniTime : Iniziato il collegamento per l’Isola San Pietro - gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 20 GIUGNO 2022: L'ISOLA DEI FAMOSI, IL TOCCANTE WONDER, REPORT, PORRO - bubinoblog : #ASCOLTITV 20 GIUGNO 2022: L'ISOLA DEI FAMOSI, IL TOCCANTE WONDER, REPORT, PORRO - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, scelti i 6 finalisti: Pamela ed Estefania eliminate -