Incidente sul lavoro a Lecce: morto un operaio 72enne (Di martedì 21 giugno 2022) Un operaio di 72 anni, Donato Marti, originario di Avetrana (Taranto), è morto stamani a Lecce dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile in via Parini, nei pressi del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Undi 72 anni, Donato Marti, originario di Avetrana (Taranto), èstamani adove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile in via Parini, nei pressi del ...

Agenzia_Ansa : Due feriti, di cui uno in condizioni gravissime: è il bilancio di un incidente sul lavoro, avvenuto la scorsa notte… - RaiNews : Un uomo di 52 anni versa in condizioni gravissime: nell'incidente ha riportato ustioni da iodio sul 90% del corpo… - EspositoClint : RT @CislLecce: #21giugno Ancora un incidente mortale in un cantiere edile a #Lecce. Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai familiari della vit… - Trmtv : Incidente sul lavoro a Lecce, morto un operaio 72enne - BlackWolf8320 : A 72 anni una persona dovrebbe essere in pensione da 10 anni?? Lecce, operaio di 72 anni morto per un incidente sul… -