Heffernan | ecco il primo colpo del Milan | chi è l' ultimo jolly pescato da Maldini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) Il progetto di Casaè chiaro, anche con il fresco passaggio di proprietà dal Gruppo Elliott alla società americana RedBird di Gerry Cardinale: acquisti giovani e di talento, da crescere e valorizzare, per così monetizzare in caso di cessione. Il club del Diavolo prosegue con questa linea, tanto che è di lunedì 20 giugno la notizia dell'acquisto del classe 2005, Cathal. Si tratta del capitano dell'Irlanda U21, il quale ha firmato un contratto di tre anni con il. Il giovanissimo difensore del Cork City, dopo sei mesi in prestito nella Primavera rossonera, è stato riscattato dal club di via Aldo Rossi a titolo definitivo., mancano le firme di-Massara. E Botman rischia di saltare… La notizia è stata riportata in Italia da La Gazzetta dello Sport, riprendendo il ...