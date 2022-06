Grano amaro, «l’Africa è ostaggio dei russi» (Di martedì 21 giugno 2022) «l’Africa è ostaggio della russia» è il titolo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto dare ai media internazionali per il suo discorso di ieri pomeriggio in videoconferenza all’Unione L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 giugno 2022) «dellaa» è il titolo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto dare ai media internazionali per il suo discorso di ieri pomeriggio in videoconferenza all’Unione L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

editta_fazzi : RT @SommellaRoberto: Petrolio +28%, grano +12%, benzina +54%, spread +25%, inflazione +21%. L’amaro conto dei primi 100 giorni di guerra in… - editta_fazzi : RT @MilanoFinanza: “Il conto della guerra in #Ucraina è amaro per l'Italia e per l'Europa: #benzina, #grano e #prezzi sono tutti aumentati.… -