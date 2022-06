Due ragazzi di 14 e 18 anni morti annegati nel Piave (Di martedì 21 giugno 2022) SAN BIAGIO DI CALLALTA - Tragedia oggi - 20 giugno - sul Piave dove due ragazzi di 14 e 18 anni sono annegati nel fiume. I due assieme ad alcuni altri amici erano arrivati nel pomeriggio su una ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022) SAN BIAGIO DI CALLALTA - Tragedia oggi - 20 giugno - suldove duedi 14 e 18sononel fiume. I due assieme ad alcuni altri amici erano arrivati nel pomeriggio su una ...

