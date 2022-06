Droga dello stupro, il conduttore Tv Ciro Di Maio rischia 2 anni di carcere per spaccio (Di martedì 21 giugno 2022) Ciro di Maio rischia due anni di carcere. L’ex conduttore tv e attore di 47 anni era stato arrestato il 27 agosto scorso a Milano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Le forze dell’ordine avevano trovato nel suo appartamento un litro di Gbl – sostanza conosciuta anche come «Droga dello stupro» – che si era fatto spedire dall’Olanda. Ora, il pm ha chiesto per lui una condanna a due anni di reclusione e 3 mila euro di multa. L’accusa Di Maio ha sempre dichiarato di essere in possesso della sostanza solo a uso personale: «Non sono uno spacciatore, la sostanza non era destinata a feste o altro, era solo per me, ne sono dipendente e sto cercando di ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022)diduedi. L’extv e attore di 47era stato arrestato il 27 agosto scorso a Milano, con l’accusa di detenzione ai fini di. Le forze dell’ordine avevano trovato nel suo appartamento un litro di Gbl – sostanza conosciuta anche come «» – che si era fatto spedire dall’Olanda. Ora, il pm ha chiesto per lui una condanna a duedi reclusione e 3 mila euro di multa. L’accusa Diha sempre dichiarato di essere in possesso della sostanza solo a uso personale: «Non sono uno spacciatore, la sostanza non era destinata a feste o altro, era solo per me, ne sono dipendente e sto cercando di ...

iISud24 : Droga dello stupro, chiesti due anni di carcere per il conduttore Ciro Di Maio #21giugno #cronaca #notizie #italia - isamiccoli52 : RT @LaStampa: Droga dello stupro, il pm chiede per il conduttore tv Ciro Di Maio una condanna a 2 anni - Violetta_2021 : RT @Affaritaliani: Acquistò 'droga dello stupro' Pm chiede 2 anni per Ciro Di Maio - doctorhoover : RT @LaStampa: Droga dello stupro, il pm chiede per il conduttore tv Ciro Di Maio una condanna a 2 anni - LaStampa : Droga dello stupro, il pm chiede per il conduttore tv Ciro Di Maio una condanna a 2 anni -