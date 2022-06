Draghi: “Avanti nel sostegno a Kiev, come ci ha detto il Parlamento” (Di martedì 21 giugno 2022) Il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato, prima del Consiglio Ue, ha affermato: “Il governo italiano, insieme ai partner Ue e G7, intende continuare a sostenere l’Ucraina come questo Parlamento ci ha detto di fare”. Draghi: “Dal Parlamento ho ricevuto il mandato di cercare la pace” – Draghi ha spiegato: “Non smetteremo di sostenere la diplomazia e cercare la pace, nei termini che sceglierà l’Ucraina”. D’altra parte, ha chiarito che “il mandato ricevuto dal Parlamento, da voi, è quello di ricercare la pace, superare la crisi: questa è la guida della nostra azione. Il nostro sostegno a favore di Kiev è anche un impegno alla ricostruzione del Paese”. Draghi: “Determinati ... Leggi su zon (Di martedì 21 giugno 2022) Il premier Marionelle comunicazioni al Senato, prima del Consiglio Ue, ha affermato: “Il governo italiano, insieme ai partner Ue e G7, intende continuare a sostenere l’Ucrainaquestoci hadi fare”.: “Dalho ricevuto il mandato di cercare la pace” –ha spiegato: “Non smetteremo di sostenere la diplomazia e cercare la pace, nei termini che sceglierà l’Ucraina”. D’altra parte, ha chiarito che “il mandato ricevuto dal, da voi, è quello di ricercare la pace, superare la crisi: questa è la guida della nostra azione. Il nostroa favore diè anche un impegno alla ricostruzione del Paese”.: “Determinati ...

