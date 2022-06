Draghi al Parlamento, in vista del vertice europeo: sosteniamo Kiev, cercheremo la pace (Di martedì 21 giugno 2022) Il premier Draghi ha comunicato al Parlamento la posizione dell'Italia al vertice del 23 e 24 giugno: parleremo, ha detto, di allargamento dell'Unione. Ovviamente Roma spinge perché Ucraina abbia ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 giugno 2022) Il premierha comunicato alla posizione dell'Italia aldel 23 e 24 giugno: parleremo, ha detto, di allargamento dell'Unione. Ovviamente Roma spinge perché Ucraina abbia ...

StefanoFassina : Dai grandi giornali liberal-democratici oggi apprendo che “ottenere un maggior coinvolgimento del Parlamento” per l… - GiovaQuez : Orsini: 'Draghi non ha una posizione sull'Ucraina, deve solo esautorare il Parlamento per poi genuflettersi a Biden… - simofons : Che il governo Draghi consideri un commissariamento la semplice richiesta di riferire in Parlamento mi pare piuttos… - beneventoapp : Ucraina: Draghi, ‘Italia continuerà a sostenere Kiev, questo è mandato Parlamento’: Roma, 21 giu. (Adnkronos) - 'L'… - iasius_1 : @la_kuzzo Forse perché Draghi va in Parlamento ogni morte di papa? Già, cose da pazzi... -