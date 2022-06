“Dovete tornare in Italia, mi dispiace”. Isola dei Famosi, colpo di scena durante la semifinale (Di martedì 21 giugno 2022) Chi è uscito alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2022? Questa è la domanda che in molti in queste ore si stanno facendo. Bene, sappiate che quella del 20 giugno è stata una puntata davvero pazzesca. Tanto per cominciare, il format ha soffiato 100 candeline: quella di ieri infatti era la centesima puntata. Poi siamo entrati subito nel dramma: Edoardo Tavassi è costretto a ritirarsi. Ilary Blasi lo ha confermato all’inizio della serata: l’infortunio al ginocchio si è rivelato più grave del previsto. La padrona di casa si è collegata prima con Alvin e i concorrenti in Playa Palapa, ma dopo un breve saluto ha subito parlato del ritiro di Edoardo. Il fratello di Guendalina, prima di abbandonare, ha voluto parlare con la sua Mercedesz Henger. Poi siamo passati al televoto. Ma chi è uscito alla semifinale ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Chi è uscito alladell’dei2022? Questa è la domanda che in molti in queste ore si stanno facendo. Bene, sappiate che quella del 20 giugno è stata una puntata davvero pazzesca. Tanto per cominciare, il format ha soffiato 100 candeline: quella di ieri infatti era la centesima puntata. Poi siamo entrati subito nel dramma: Edoardo Tavassi è costretto a ritirarsi. Ilary Blasi lo ha confermato all’inizio della serata: l’infortunio al ginocchio si è rivelato più grave del previsto. La padrona di casa si è collegata prima con Alvin e i concorrenti in Playa Palapa, ma dopo un breve saluto ha subito parlato del ritiro di Edoardo. Il fratello di Guendalina, prima di abbandonare, ha voluto parlare con la sua Mercedesz Henger. Poi siamo passati al televoto. Ma chi è uscito alla...

Pubblicità

tuttestronzate : RT @imemmins: sta lavorando bene per poter tornare… AMICI22 VOI DOVETE AVERE PAURA INIZIATE PURE A TREMARE. - Gabri_927 : @trimonaz Dovete tornare a fare le live su twitch - Alo3dAntonio : @xnitius @chiesa_ettore @borghi_claudio @AlbertoBagnai Io sono più ottimista...al 4% dovete tornare...solo i vallig… - siamoumililesgo : RT @imemmins: sta lavorando bene per poter tornare… AMICI22 VOI DOVETE AVERE PAURA INIZIATE PURE A TREMARE. - stuetec : RT @imemmins: sta lavorando bene per poter tornare… AMICI22 VOI DOVETE AVERE PAURA INIZIATE PURE A TREMARE. -