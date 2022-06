Di Maio lascia il M5S: “Alcuni dirigenti hanno rischiato di indebolire il Paese” (Di martedì 21 giugno 2022) Con la scissione di Luigi Di Maio il Movimento cinque stelle non è più il primo gruppo in Parlamento. Come ha sottolineato lo stesso ministro degli Esteri nel corso della conferenza stampa in cui annunciava la sua uscita dal Movimento e la formazione di nuovi gruppi parlamentari. I numeri non sono ancora definitivi ma guardando la composizione dei gruppi alla Camera il partito di Giuseppe Conte aveva 155 deputati che diventerebbero, senza i presunti 51 che dovrebbero passare al nuovo gruppo per seguire il ministro degli Esteri, 104. La conseguenza è che il gruppo più consistente a Montecitorio sarà la Lega con 132 membri. Discorso non molto diverso al Senato dove il M5s contava 72 senatori che senza gli 11 fuorisciti diventano 61. Esattamente gli stessi della Lega."C'è sicuramente qualcosa da difendere e continuare a costruire: è il futuro dei cittadini, ai colleghi e ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 giugno 2022) Con la scissione di Luigi Diil Movimento cinque stelle non è più il primo gruppo in Parlamento. Come ha sottolineato lo stesso ministro degli Esteri nel corso della conferenza stampa in cui annunciava la sua uscita dal Movimento e la formazione di nuovi gruppi parlamentari. I numeri non sono ancora definitivi ma guardando la composizione dei gruppi alla Camera il partito di Giuseppe Conte aveva 155 deputati che diventerebbero, senza i presunti 51 che dovrebbero passare al nuovo gruppo per seguire il ministro degli Esteri, 104. La conseguenza è che il gruppo più consistente a Montecitorio sarà la Lega con 132 membri. Discorso non molto diverso al Senato dove il M5s contava 72 senatori che senza gli 11 fuorisciti diventano 61. Esattamente gli stessi della Lega."C'è sicuramente qualcosa da difendere e continuare a costruire: è il futuro dei cittadini, ai colleghi e ...

