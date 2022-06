“Devo essere operata, ma non riesco nemmeno a prenotare la visita chirurgica” (Di martedì 21 giugno 2022) Una “cittadina lombarda arrabbiata e delusa”, dopo una serie di rimbalzi, non riesce nemmeno a prenotare la visita chirurgica prima dell’intervento. Abbiamo cheisto una risposta all’Ospedale Papa Giovanni. Buongiorno, porto alla vostra attenzione con preghiera di pubblicazione il seguente ennesimo disservizio della sanità lombarda. Dovendo eseguire un intervento di asportazione della colecisti, mi rivolgo al Cup telefonico di Regione Lombardia per la prenotazione della visita chirurgica. Mi danno come prima disponibilità una struttura ospedaliere di Bergamo Est. Alla visita presso questa struttura vengo avvisata dallo specialista, che date le mie patologie in essere e la mia anamnesi , per l’intervento dovrei rivolgermi a una struttura di Primo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022) Una “cittadina lombarda arrabbiata e delusa”, dopo una serie di rimbalzi, non riescelaprima dell’intervento. Abbiamo cheisto una risposta all’Ospedale Papa Giovanni. Buongiorno, porto alla vostra attenzione con preghiera di pubblicazione il seguente ennesimo disservizio della sanità lombarda. Dovendo eseguire un intervento di asportazione della colecisti, mi rivolgo al Cup telefonico di Regione Lombardia per la prenotazione della. Mi danno come prima disponibilità una struttura ospedaliere di Bergamo Est. Allapresso questa struttura vengo avvisata dallo specialista, che date le mie patologie ine la mia anamnesi , per l’intervento dovrei rivolgermi a una struttura di Primo ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? GALLI E LE VACCINAZIONI ?? Ci sono così tanti sintomi che alcuni di questi potrebbero essere stati innescati dall… - GuidoDeMartini : ?? I DUBBI DI GALLI SULLE VACCINAZIONI: VA TUTTO BENE? ?? Ci sono così tanti sintomi che alcuni di questi potrebbero… - mecna : I ragazzi che sono in coda dalla mattina presto per essere in prima fila al concerto mi fanno pensare che devo fare un nuovo disco. - minuttfminutt : RT @cchocolatechips: ho passato lo scritto di biochimica e devo ammettere di essere sorpresa di aver saputo fare tutte le formule di strutt… - cchocolatechips : ho passato lo scritto di biochimica e devo ammettere di essere sorpresa di aver saputo fare tutte le formule di str… -