De Maggio esalta l’obiettivo del Napoli | “Con Spalletti farebbe un gol a partita”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 giugno 2022) Ilattende novità sul mercato anche per quanto concerne in attacco. In base a quelle che saranno le uscite, il club azzurro si muoverà per trovare gli opportuni rincalzi, e tra le necessità che potrebbe verificarsi c’è quella dell’eventuale vice-Osimhen. Il futuro di Andrea Petagna è tutt’altro che scontato, con il Monza che appare fortemente interessato. Da qui, i numerosi profili accostati al club partenopeo in vista della sessione estiva di calciomercato, ormai ufficiosamente in essere. Uno dei giocatori seguiti dalsarebbe Giovanni Simeone, reduce da una stagione importante in maglia Hellas Verona, che lo ha riscattato nei giorni scorsi dal Cagliari. Giovanni Simeone (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Il giornalista Valter De, durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss ...