"Da noi cani e porci". La frecciata di Mentana a La7 (Di martedì 21 giugno 2022) L'ironia di Enrico Mentana si abbatte anche su La7 con un sibillino commento social. "Hanno saputo che da noi si invitano cani e porci...". A chi si riferiva il direttore? Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) L'ironia di Enricosi abbatte anche su La7 con un sibillino commento social. "Hanno saputo che da noi si invitano...". A chi si riferiva il direttore?

Pubblicità

GiovaQuez : Orsini: 'In Italia c'è una sottomissione agli Stati Uniti. Da noi esistono italiani che sono cani da guardia della… - kizaseri9 : RT @valezuppina: Lo hanno portato in canile. Io non so più cosa dire, stiamo malissimo ma come si fa. Lasciò nei commenti il link di facebo… - Dinbsky : RT @valezuppina: Lo hanno portato in canile. Io non so più cosa dire, stiamo malissimo ma come si fa. Lasciò nei commenti il link di facebo… - lore944 : RT @valezuppina: Lo hanno portato in canile. Io non so più cosa dire, stiamo malissimo ma come si fa. Lasciò nei commenti il link di facebo… - Sere_Ish : RT @valezuppina: Lo hanno portato in canile. Io non so più cosa dire, stiamo malissimo ma come si fa. Lasciò nei commenti il link di facebo… -