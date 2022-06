Crisi del grano, un «telefono rosso» tra Kiev, Mosca e Ankara per sbloccare i porti entro un mese: la mediazione di Erdogan e Onu (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo il fallimento del vertice Lavrov-Cavusoglu ad Ankara per lo sblocco dei corridoi del grano, il ministero della Difesa russo ha annunciato che nei prossimi giorni riaprirà i colloqui con la Turchia per discutere nuovamente la gestione dei corridoi navali per le esportazioni dai porti ucraini. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Tass, specificando che durante i colloqui non è prevista la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin e specificando che se ne occuperà il ministero della Difesa. La notizia è stata confermata anche dalla tv di stato turca Trt, che ha confermato l’apertura di una linea di comunicazione d’emergenza tra i ministeri della Difesa di Mosca, Kiev e Ankara per gestire lo sminamento dei ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo il fallimento del vertice Lavrov-Cavusoglu adper lo sblocco dei corridoi del, il ministero della Difesa russo ha annunciato che nei prossimi giorni riaprirà i colloqui con la Turchia per discutere nuovamente la gestione dei corridoi navali per le esportazioni daiucraini. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Tass, specificando che durante i colloqui non è prevista la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin e specificando che se ne occuperà il ministero della Difesa. La notizia è stata confermata anche dalla tv di stato turca Trt, che ha confermato l’apertura di una linea di comunicazione d’emergenza tra i ministeri della Difesa diper gestire lo sminamento dei ...

Pubblicità

andreapurgatori : #GUERRA & #PROPAGANDA. La crisi di Kaliningrad. La crisi in Francia. Le fibrillazioni italiane. La sponda cinese. L… - Ruffino_Lorenzo : È vero che non si trovano lavoratori a causa del Reddito di Cittadinanza? Non proprio, la questione è più complessa… - lorepregliasco : La crisi del Movimento 5 Stelle ha un inizio ben preciso, mi pare: la giravolta dell'estate 2019 e l'alleanza con i… - CerabonaMarco : RT @il30filosofo: Ha piovuto tre volte negli ultimi sei mesi, i media non parlano che della crisi idrica, c'è l'ordinanza che prescrive l'u… - SSpe68 : RT @madforfree: Piano di emergenza per fronteggiare la crisi energetica: illuminazione pubblica spenta in tutta Italia dalle 4 alle 6 del m… -