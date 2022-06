“Cosa ho visto oggi”. Edoardo Tavassi via dall’Isola dei Famosi a un passo dalla finale: parla dopo il ritiro (Di martedì 21 giugno 2022) La semifinale dell’Isola dei Famosi di lunedì 20 giugno è stata piena di emozioni. In sei si contenderanno la vittoria finale: si tratta di Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Luca Daffrè e Nick Luciani. Tra loro manca il nome più importante e forse anche quello più atteso: Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha dovuto alzare bandiera bianca a una curva dalla finale a causa di un infortunio al ginocchio. “Avete visto il vero Edoardo” spiega il naufrago che, con le lacrime agli occhi, si dice soddisfatto per il suo bellissimo percorso. Edoardo saluta calorosamente i suoi compagni d’avventura e lascia il gioco. Prima tra tutti, Mercedesz, con cui si è instaurato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) La semidell’Isola deidi lunedì 20 giugno è stata piena di emozioni. In sei si contenderanno la vittoria: si tratta di Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Luca Daffrè e Nick Luciani. Tra loro manca il nome più importante e forse anche quello più atteso:. Il fratello di Guendalina ha dovuto alzare bandiera bianca a una curvaa causa di un infortunio al ginocchio. “Aveteil vero” spiega il naufrago che, con le lacrime agli occhi, si dice soddisfatto per il suo bellissimo percorso.saluta calorosamente i suoi compagni d’avventura e lascia il gioco. Prima tra tutti, Mercedesz, con cui si è instaurato un ...

