Anticipazioni Don Matteo 7 | la puntata di oggi 21 giugno

(Di martedì 21 giugno 2022) Donnon finisce mai di stupirci. Da lunedì 6, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l'orario, che sarà a partire dalle 14:00. «Orma d'orso» Il corpo del proprietario di una grande azienda di allevamento di bestiame viene ritrovato in fondo a un dirupo. I segni sul cadavere fanno pensare all'aggressione di un orso. Donè già sul caso. «La ragazza senza nome» Una ragazza che non ricorda nulla del proprio passato arriva in città e conquista il cuore di tutti, rendendo Natalina gelosa. I carabinieri indagano su un caso di omicidio: la vittima aveva dei legami con la nuova ospite della canonica.