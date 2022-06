Abbonamenti Inter, tifosi “in tilt” per il ritorno di Lukaku: code online per la vendita libera (Di martedì 21 giugno 2022) Il possibile ritorno di Romelu Lukaku manda “in tilt” i tifosi dell’Inter. Le voci di mercato sempre più insistenti circa il (ri) approdo in nerazzurro dell’attaccante belga sono coincise con il primo giorno di vendita libera degli Abbonamenti per la prossima stagione. E così le ‘code’ online sul sito del club sono arrivate fino a un’ora di attesa per acquistare la tessera che garantirà di poter seguire dal vivo le partite casalinghe della squadra di Simone Inzaghi, fresco di rinnovo fino al 2024. Lukaku è ormai a un passo dal ritorno a San Siro: manca l’ok del presidente Zhang, che ha chiesto al dg Beppe Marotta e all’uomo mercato Piero Ausilio di ‘tagliare’ ancora un filo i costi del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Il possibiledi Romelumanda “in” idell’. Le voci di mercato sempre più insistenti circa il (ri) approdo in nerazzurro dell’attaccante belga sono coincise con il primo giorno didegliper la prossima stagione. E così le ‘sul sito del club sono arrivate fino a un’ora di attesa per acquistare la tessera che garantirà di poter seguire dal vivo le partite casalinghe della squadra di Simone Inzaghi, fresco di rinnovo fino al 2024.è ormai a un passo dala San Siro: manca l’ok del presidente Zhang, che ha chiesto al dg Beppe Marotta e all’uomo mercato Piero Ausilio di ‘tagliare’ ancora un filo i costi del ...

