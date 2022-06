Viva la Vulva | Gwyneth Paltrow lancia un nuovo vibratore “piccolo ma potente” e il nome fa pensare a Chris Martin… – VIDEO

Pubblicità

FQMagazineit : Viva la Vulva: Gwyneth Paltrow lancia un nuovo vibratore “piccolo ma potente” (e il nome fa pensare a Chris Martin…… - zazoomblog : Gwyneth Paltrow presenta Viva La Vulva il suo nuovo sex toys - #Gwyneth #Paltrow #presenta #Vulva - Pablo00152555 : VIVA LA VIDA?NO,VIVA LA VULVA–GWYNETH PALTROW LANCIA IL SUO NUOVO VIBRATORE E MANDA UN MESSAGGIO A - DelpapaMax : Sì ma questa è ossessionata - ottogattotto : #HollywoodToys Gwyneth Paltrow lancia sul mercato «Viva la vulva», un vibratore 'piccolo ma potente', prima che la… -

Lui nel 2008 cantava 'la Vida', canzone dal successo planetario, mentre Gwyneth adesso lancia sul mercato 'la' un vibratore 'piccolo ma potente', parola della star hollywoodiana. ...Da www.leggo.it paltrow 'la', il nuovo vibratore di Gwyneth Paltrow fa discutere: ispirato all'ex Chris Martin Su Instagram l'attrice lancia l'ultimo arrivo tra i suoi sex toys e si ispira al cantante ...Viva la Vulva (ph. Goop) Gwyneth Paltrow è stata un’attrice molto amata, vincitrice nel 1999 del Premio Oscar e un Golden Globe come migliore attrice per il film Shakespeare in Love. Negli ultimi anni ...L'attrice ha condiviso un ironico video sul suo account Instagram per lanciare il suo nuovo vibratore: i dettagli ...