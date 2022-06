Ultime Notizie – Usa, sparatoria a Washington: ucciso 15enne (Di lunedì 20 giugno 2022) Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita e tre adulti sono rimasti feriti in una sparatoria a Washington. Lo rende noto la polizia spiegando che tra le persone ferite c’è anche un agente di polizia. Secondo quanto riporta l’Abc, la sparatoria si è verificata in una zona ricca di bar, ristoranti e negozi dove si stava svolgendo un concerto gratuito, il “Moechella”. Prima della sparatoria la polizia aveva riferito di una rissa al concerto, dove si erano radunate ”centinaia di persone”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita e tre adulti sono rimasti feriti in una. Lo rende noto la polizia spiegando che tra le persone ferite c’è anche un agente di polizia. Secondo quanto riporta l’Abc, lasi è verificata in una zona ricca di bar, ristoranti e negozi dove si stava svolgendo un concerto gratuito, il “Moechella”. Prima dellala polizia aveva riferito di una rissa al concerto, dove si erano radunate ”centinaia di persone”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

