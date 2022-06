Ultime Notizie – Maturità 2022, date e prove: come saranno gli Esami di Stato (Di lunedì 20 giugno 2022) Meno di 48 ore separano 539.678 fra studentesse e studenti dalla Maturità 2022. Le date per le prove per gli Esami di Stato si avvicinano: il 22 giugno alle 8.30, con la prima prova di italiano predisposta su base nazionale, suonerà la speciale campanella per i maturandi. Dei 522.873 candidati interni, saranno 92.828 gli studenti dagli istituti professionali, 167.718 dagli Istituti tecnici e 262.327 dai Licei. Ecco, prova per prova, come sarà articolato l’Esame. PRIMA PROVA Per la prima prova scritta alle candidate e ai candidati saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Meno di 48 ore separano 539.678 fra studentesse e studenti dalla. Leper leper glidisi avvicinano: il 22 giugno alle 8.30, con la prima prova di italiano predisposta su base nazionale, suonerà la speciale campanella per i maturandi. Dei 522.873 candidati interni,92.828 gli studenti dagli istituti professionali, 167.718 dagli Istituti tecnici e 262.327 dai Licei. Ecco, prova per prova,sarà articolato l’Esame. PRIMA PROVA Per la prima prova scritta alle candie ai candidatiproposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere ...

