(Di lunedì 20 giugno 2022) Quando è iniziata la guerra, anche lei ha deciso di dare una mano, dismettendo per un po' i panni dellae influencer e impegnandosi nelto in aiuto della popolazione più fragile e dei...

Pubblicità

pasdran : RT @GazzettaDelSud: ?? #Ucraina | Modella e volontaria tra gli anziani: #Viktoria Apanasenko sogna #MissUniverso. ???? - zazoomblog : Ucraina modella e volontaria tra gli anziani: Viktoria Apanasenko sogna miss Universo - #Ucraina #modella… - GazzettaDelSud : ?? #Ucraina | Modella e volontaria tra gli anziani: #Viktoria Apanasenko sogna #MissUniverso. ????… - IOdonna : Dall’inizio della guerra in Ucraina, ha messo da parte la sua immagine di modella e influencer e si è dedicata a da… - infoitestero : Ucraina, la modella Viktoria Apanasenko parteciperà a Miss Universo: “Lotto per la vittoria del mio Paese” -

RaiNews

... comesi è impegnata a sostenere la diffusione dei marchi nazionali. Secondo l'organizzazionedel concorso, la 28enne "sta combattendo attivamente per la vittoria dell'sul ...Ma Viktoria Apanasenko è anche una bellissimaprofessionista : sarà lei a rappresentare lnel concorso di bellezza Miss Universo 2022. Era la seconda classificata nazionale, ma la ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 115 Quando è iniziata la guerra, anche lei ha deciso di dare una mano, dismettendo per un po' i panni della modella e influencer e impegnandosi nel volontariato in aiuto della popolazione più fragile e de ...Viktoria Apanasenko è una modella ucraina piuttosto nota nel suo Paese. Ma con lo scoppio della guerra ha dato una virata alla sua vita: ha dismesso i tacchi e si è impegnata in prima linea nel volont ...