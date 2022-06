Tragico incidente sull’Aurelia per una manovra azzardata: centauro in gravi condizioni (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma. Un impatto violento, che lasciato il centauro in fin di vita e con gravissime ferite lungo tutto il corpo. Lui, un cittadino romano di 51 anni, di certo non avrebbe potuto immaginare cosa lo stesse aspettando al km 500 e 32 di via Aurelia (Torrimpietra) nella giornata di ieri, domenica 19 giugno. La dinamica dell’incidente sull’Aurelia Era a bordo della sua moto, forse per una escursione domenicale, quando all’improvviso la sua corsa è stata arrestata in blocco da un’altra auto, che gli è finita contro, travolgendolo in pieno e buttandolo già dalla sua due ruote. Dopo l’impatto è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova in condizioni critiche. Il conducente dell’auto, invece, romeno di 47 anni, è rimasto illeso dopo l’impatto. Leggi anche: Roma, incendio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma. Un impatto violento, che lasciato ilin fin di vita e conssime ferite lungo tutto il corpo. Lui, un cittadino romano di 51 anni, di certo non avrebbe potuto immaginare cosa lo stesse aspettando al km 500 e 32 di via Aurelia (Torrimpietra) nella giornata di ieri, domenica 19 giugno. La dinamica dell’Era a bordo della sua moto, forse per una escursione domenicale, quando all’improvviso la sua corsa è stata arrestata in blocco da un’altra auto, che gli è finita contro, travolgendolo in pieno e buttandolo già dalla sua due ruote. Dopo l’impatto è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova incritiche. Il conducente dell’auto, invece, romeno di 47 anni, è rimasto illeso dopo l’impatto. Leggi anche: Roma, incendio ...

Pubblicità

CorriereCitta : Tragico incidente sull’Aurelia per una manovra azzardata: centauro in gravi condizioni - cuba98w : RT @fanpage: Padre e figlio sono morti in un tragico incidente stradale, un dipendente che viaggiava con loro è rimasto gravemente ferito h… - nove : Nel 1994, il traghetto Estonia affondò nel Baltico. Nuove immagini e interviste faranno luce su questo tragico inci… - pasquale_marro : #Padre e figlio muoiono in un tragico incidente d’auto - infoitinterno : Tragico schianto sull'A14: padre e figlio muoiono assieme nell'incidente -