Torino | amichevole contro i campioni d’Europa dell’Eintracht Francoforte

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ilscenderà in campo il 15 luglio per affrontare indell’Europa LeagueIlinizierà il ritiro estivo il 4 luglio e già si delinea il percorso della preparazione dei granata. Il primo appuntamento ufficiale sarà la sfidadell’Europa League. L’si giocherà il 15 luglio a Dad Wimsbach, in Austria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Torino di Juric affronterà l'Eintracht Francoforte nella prima amichevole della stagione. La sfida con i vincitori dell'Europa League è in programma a Bad Wimsbach (Austria) il prossimo 15 luglio.