“State pronti a combattere la Russia”, l’inquietante comunicazione del neo generale Sanders alle truppe Gb (Di lunedì 20 giugno 2022) Mentre mezzo mondo attende e spera quanto prima in una soluzione rapida e diplomatica rispetto al conflitto in Ucraina, oggi dal Regno Unito è giunta una notizia che fa davvero accapponare la pelle: altro che la pace! La Bbc ha infatti reso noto di aver potuto visionare un ‘comunicazione’ interna all’esercito britannico, a firma del neo generale Sir Patrick Sanders (al comando operativo dal 16 giugno), attraverso il quale invita le truppe a ‘prepararsi ad affrontare la Russia sul campo di battaglia’. Il Gen. Sir Patrick Sanders: “Obiettivo è negare alla Russia la possibilità di occupare un’altra parte dell’Europa” Questo perché, scrive l’alto graduato, l’invasione della Russia in Ucraina, ora più che mai dimostra quanto sia necessario “proteggere il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) Mentre mezzo mondo attende e spera quanto prima in una soluzione rapida e diplomatica rispetto al conflitto in Ucraina, oggi dal Regno Unito è giunta una notizia che fa davvero accapponare la pelle: altro che la pace! La Bbc ha infatti reso noto di aver potuto visionare un ‘’ interna all’esercito britannico, a firma del neoSir Patrick(al comando operativo dal 16 giugno), attraverso il quale invita lea ‘prepararsi ad affrontare lasul campo di battaglia’. Il Gen. Sir Patrick: “Obiettivo è negare allala possibilità di occupare un’altra parte dell’Europa” Questo perché, scrive l’alto graduato, l’invasione dellain Ucraina, ora più che mai dimostra quanto sia necessario “proteggere il ...

