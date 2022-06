Siccità, stato di calamità nel Lazio, allerta rossa in Piemonte e in Lombardia: «Il governo si muova» (Di lunedì 20 giugno 2022) stato di calamità nel Lazio, «severità idrica alta» in Lombardia, allerta rossa in Piemonte, che chiede aiuto alla Valle d’Aosta, costretta a negarlo perché a sua volta registra «gravi criticità»: continua a complicarsi la situazione Siccità in Italia, per la quale le Regioni invocano lo stato d’emergenza. Oggi a Palazzo Chigi si è svolta una riunione tecnica per affrontare la situazione, che sarà al centro della conferenza delle Regioni di dopodomani, durante la quale i governatori, secondo quanto emerso, formalizzeranno al governo la richiesta già avanzata in questi giorni di proclamare lo stato d’emergenza per tutto il Nord. Ma la carenza d’acqua investe anche altri territori. Il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022)dinel, «severità idrica alta» inin, che chiede aiuto alla Valle d’Aosta, costretta a negarlo perché a sua volta registra «gravi criticità»: continua a complicarsi la situazionein Italia, per la quale le Regioni invocano lod’emergenza. Oggi a Palazzo Chigi si è svolta una riunione tecnica per affrontare la situazione, che sarà al centro della conferenza delle Regioni di dopodomani, durante la quale i governatori, secondo quanto emerso, formalizzeranno alla richiesta già avanzata in questi giorni di proclamare lod’emergenza per tutto il Nord. Ma la carenza d’acqua investe anche altri territori. Il ...

