Sconcerti: «Per Bernardeschi e Romagnoli non è facile trovare collocazione: escono da ingaggi d’altri tempi…» (Di lunedì 20 giugno 2022) Mario Sconcerti, come di consueto, è intervenuto a Maracanà, in onda su Tmw Radio. Le sue dichiarazioni, così come riportate da Tuttomercatoweb. «L’Inter è quella che si è mossa di più. È il progetto più interessante finora. La differenza con le altre è netta adesso, ma significa poco, perché ci sono ancora due mesi e mezzo di mercato. Difesa? Sarà curioso sapere quanto dovranno pagare Bremer. 35 milioni? Ci sta. Quando hai bisogno, poi, il prezzo si alza anche un po’. Skriniar da un punto di vista della marcatura porta ancora qualcosa di più del brasiliano. Le valutazioni parlano chiaro. Ma Bremer è in grande crescita e credo sia un ottimo sostituto» Maldini e Massara. «Quando si manovrano i soldi degli altri, bisogna avere un’autonomia creativa ma anche prudenza. Non so cosa voglia dire Maldini come autonomia. Credo che gli sarà data, nel senso di muoversi come ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) Mario, come di consueto, è intervenuto a Maracanà, in onda su Tmw Radio. Le sue dichiarazioni, così come riportate da Tuttomercatoweb. «L’Inter è quella che si è mossa di più. È il progetto più interessante finora. La differenza con le altre è netta adesso, ma significa poco, perché ci sono ancora due mesi e mezzo di mercato. Difesa? Sarà curioso sapere quanto dovranno pagare Bremer. 35 milioni? Ci sta. Quando hai bisogno, poi, il prezzo si alza anche un po’. Skriniar da un punto di vista della marcatura porta ancora qualcosa di più del brasiliano. Le valutazioni parlano chiaro. Ma Bremer è in grande crescita e credo sia un ottimo sostituto» Maldini e Massara. «Quando si manovrano i soldi degli altri, bisogna avere un’autonomia creativa ma anche prudenza. Non so cosa voglia dire Maldini come autonomia. Credo che gli sarà data, nel senso di muoversi come ...

