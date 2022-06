Ranking WTA (20 giugno 2022): Martina Trevisan ritorna al 27° posto (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo l’intensa settimana dedicata ai tornei WTA 500 di Berlino e WTA 250 di Birmingham, è stato rilasciato nella notte italiana di oggi, lunedì 20 giugno 2022, il nuovo Ranking, che vede salire al terzo posto Ons Jabeur, al quinto Maria Sakkari ed all’ottavo Danielle Collins. La regina incontrastata è sempre Iga Swiatek. Top 10 WTA (Ranking al 20.06.2022) 1 Iga Swiatek (Polonia) 8631 2 Anett Kontaveit (Estonia) 4511 3 Ons Jabeur (Tunisia) 4340 4 Paula Badosa (Spagna) 4245 5 Maria Sakkari (Grecia) 4205 6 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 4145 7 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 3777 8 Danielle Collins (USA) 3255 9 Jessica Pegula (USA) 3185 10 Garbine Muguruza (Spagna) 2961 In casa Italia la numero 1 resta sempre Camila Giorgi, stabile al 26° posto, mentre ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo l’intensa settimana dedicata ai tornei WTA 500 di Berlino e WTA 250 di Birmingham, è stato rilasciato nella notte italiana di oggi, lunedì 20, il nuovo, che vede salire al terzoOns Jabeur, al quinto Maria Sakkari ed all’ottavo Danielle Collins. La regina incontrastata è sempre Iga Swiatek. Top 10 WTA (al 20.06.) 1 Iga Swiatek (Polonia) 8631 2 Anett Kontaveit (Estonia) 4511 3 Ons Jabeur (Tunisia) 4340 4 Paula Badosa (Spagna) 4245 5 Maria Sakkari (Grecia) 4205 6 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 4145 7 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 3777 8 Danielle Collins (USA) 3255 9 Jessica Pegula (USA) 3185 10 Garbine Muguruza (Spagna) 2961 In casa Italia la numero 1 resta sempre Camila Giorgi, stabile al 26°, mentre ...

Pubblicità

apeindiana : RT @lorenzofares: Oggi una bellissima notizia ci arriva anche da @SaraErrani ????, che approda in finale al torneo #Challenger di #Gaiba batt… - Fprime86 : RT @lorenzofares: Oggi una bellissima notizia ci arriva anche da @SaraErrani ????, che approda in finale al torneo #Challenger di #Gaiba batt… - Luca80093108 : RT @lorenzofares: Oggi una bellissima notizia ci arriva anche da @SaraErrani ????, che approda in finale al torneo #Challenger di #Gaiba batt… - SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: Oggi una bellissima notizia ci arriva anche da @SaraErrani ????, che approda in finale al torneo #Challenger di #Gaiba batt… - Moixus1970 : RT @lorenzofares: Oggi una bellissima notizia ci arriva anche da @SaraErrani ????, che approda in finale al torneo #Challenger di #Gaiba batt… -