Paul Haggis, festival Ostuni: “Masterclass speciale su vicenda regista” (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Allora Fest organizzerà una Masterclass speciale per parlare della vicenda riguardante il regista Premio Oscar Paul Haggis. Lo apprende l’Adnkronos dall’organizzazione della kermesse cinematografica che, a causa degli eventi, è stata costretta a rinviare a domani la conferenza stampa di presentazione della manifestazione in programma ad Ostuni dal 22 al 26 giugno. Il figlio del regista, a quanto si apprende, è attualmente ancora ad Ostuni e non ha lasciato la cittadina pugliese. Haggis era stato sottoposto ieri a fermo dalla Polizia di Stato per presunta violenza sessuale aggravata e lesioni personali ai danni di una giovane donna che, secondo le accuse, avrebbe costretto ad abusi sessuali ripetuti. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Allora Fest organizzerà unaper parlare dellariguardante ilPremio Oscar. Lo apprende l’Adnkronos dall’organizzazione della kermesse cinematografica che, a causa degli eventi, è stata costretta a rinviare a domani la conferenza stampa di presentazione della manifestazione in programma addal 22 al 26 giugno. Il figlio del, a quanto si apprende, è attualmente ancora ade non ha lasciato la cittadina pugliese.era stato sottoposto ieri a fermo dalla Polizia di Stato per presunta violenza sessuale aggravata e lesioni personali ai danni di una giovane donna che, secondo le accuse, avrebbe costretto ad abusi sessuali ripetuti. ...

