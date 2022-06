Paramount + a settembre. Ecco cosa vedremo (Di lunedì 20 giugno 2022) Paramount Plus Manca poco all’arrivo in Italia di Paramount+. Il servizio streaming di Paramount Global arriverà in Italia il prossimo settembre. L’espansione del servizio SVOD coinvolgerà anche Francia, Germania, Svizzera, e Austria dove Paramount+ arriverà a dicembre. “Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Paramount+, il nostro servizio streaming, in Italia. E siamo orgogliosi di presentare al pubblico l’offerta di titoli disponibili, un’integrazione perfetta tra contenuti globali, quali Scream e il franchise Star Trek, e contenuti locali disponibili al lancio come Circeo, 14 giorni, Corpo Libero e più avanti Miss Fallaci. Un’offerta forte e strutturata composta di cinema, serie, prodotti originali di MTV, grandi titoli per bambini e famiglie che fanno capo a Nickelodeon e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 giugno 2022)Plus Manca poco all’arrivo in Italia di+. Il servizio streaming diGlobal arriverà in Italia il prossimo. L’espansione del servizio SVOD coinvolgerà anche Francia, Germania, Svizzera, e Austria dove+ arriverà a dicembre. “Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di+, il nostro servizio streaming, in Italia. E siamo orgogliosi di presentare al pubblico l’offerta di titoli disponibili, un’integrazione perfetta tra contenuti globali, quali Scream e il franchise Star Trek, e contenuti locali disponibili al lancio come Circeo, 14 giorni, Corpo Libero e più avanti Miss Fallaci. Un’offerta forte e strutturata composta di cinema, serie, prodotti originali di MTV, grandi titoli per bambini e famiglie che fanno capo a Nickelodeon e ...

