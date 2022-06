“Non farò come Buffon”: Juventus, l’annuncio spiazza i tifosi (Di lunedì 20 giugno 2022) Dichiarazioni che, nel bene o nel male, faranno discutere quelle del calciatore della Juventus. Tirato in mezzo anche il grande ex Buffon. E’ un momento importante in casa Juventus. I bianconeri sono chiamati sul mercato ad una piccola rivoluzione che possa, dopo due anni in chiaroscuro, riportare la squadra ai livelli che le competono. Sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 giugno 2022) Dichiarazioni che, nel bene o nel male, faranno discutere quelle del calciatore della. Tirato in mezzo anche il grande ex. E’ un momento importante in casa. I bianconeri sono chiamati sul mercato ad una piccola rivoluzione che possa, dopo due anni in chiaroscuro, riportare la squadra ai livelli che le competono. Sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

gab240899 : @PentellaAlessia io non so come farò a superare la loro scop4t4 il prossimo episodio - gaiani_giovanni : @albyinter_nato Esatto, va bene cedere Skriniar per 80 milioni, va bene cedere Hakimi per 70 milioni, va bene non r… - RobertoRob_63 : @MattyInterista Dopo 40 anni posso dirti che la Amo ancora moltissimo ma non posso dirti che ne sono innamorato com… - CalcioOggi : Szczesny: 'Alla Juve fino alla scadenza del contratto. Non farò come Buffon' - La Gazzetta dello Sport - misorecordsuk : Szczesny: 'Alla Juve fino alla scadenza del contratto. Non farò come Buffon' #Juve #Juventus -