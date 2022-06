New York, apre i battenti la fiera Fancy Food (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha inaugurato oggi a New York la fiera Fancy Food 2022, dedicata quest’anno all’Italia come Paese d’Onore. Oltre 300 le aziende italiane – quasi l’8% dell’intera fiera – presenti nello spazio espositivo creato per l’occasione in collaborazione con ICE Agenzia. Uno sforzo importante che si inserisce nella campagna di nation branding BeIT del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Lo scorso anno, il settore agro-alimentare e’ cresciuto significativamente sia in termini di volumi di export italiano verso gli Usa che in termini di valore”, ha detto l’amb. Zappia ricordando che “il settore alimentare e vinicolo rappresenta il 10% dell’export totale italiano negli Stati Uniti, per un valore economico nel 2021 di 6,5 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha inaugurato oggi a Newla2022, dedicata quest’anno all’Italia come Paese d’Onore. Oltre 300 le aziende italiane – quasi l’8% dell’intera– presenti nello spazio espositivo creato per l’occasione in collaborazione con ICE Agenzia. Uno sforzo importante che si inserisce nella campagna di nation branding BeIT del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Lo scorso anno, il settore agro-alimentare e’ cresciuto significativamente sia in termini di volumi di export italiano verso gli Usa che in termini di valore”, ha detto l’amb. Zappia ricordando che “il settore alimentare e vinicolo rappresenta il 10% dell’export totale italiano negli Stati Uniti, per un valore economico nel 2021 di 6,5 ...

sbonaccini : Si ritorna verso casa! New York, Boston, Philadelphia. Tre tappe in una missione di sistema negli Stati Uniti, con… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Vincent van Gogh, Campo di grano con cipressi (1889), Metropolitan Museum of Art, New Y… - sbonaccini : In partenza per gli Stati Uniti a promuovere accordi su ricerca e innovazione nel campo del food, delle life-scienc… - Corry08101961 : RT @bordoni_russia: Gli strateghi del New York Times hanno individuato il punto chiave della guerra in Ucraina: è Toshkova, uno sputo di qu… - GRisparmia : ?Nanoblock - Manhattan Set Micro Costruzioni Modellino New York, Puzzle 3D, 1480 Pezzi ?? -