Medaglie ai Mondiali di nuoto 2022: oggi Ceccon vince l’oro nei 100 dorso con record del mondo (Di lunedì 20 giugno 2022) Delusione Quadarella solo quinta lontanissima dal fenomeno Usa Ledecky che conquista il suo 17° oro Leggi su corriere (Di lunedì 20 giugno 2022) Delusione Quadarella solo quinta lontanissima dal fenomeno Usa Ledecky che conquista il suo 17° oro

Pubblicità

Luxgraph : Medaglie ai Mondiali di nuoto 2022: oggi Ceccon vince l’oro nei 100 dorso con record del mondo #corriere #news #20… - francobus100 : Mondiali di nuoto: strepitoso Ceccon, vince l’oro nei 100 dorso con record del mondo - serieB123 : Medaglie ai Mondiali di nuoto 2022: oggi Ceccon vince l’oro nei 100 dorso con record del mondo… - sergio86339797 : @Corriere Ma non sono mondiali le medaglie non valgono niente perché mancano i Russi - JayRWilsonUSA : RT @Corriere: Mondiali di nuoto: dove vederli in tv, orari e risultati. L’Italia va a caccia di altre tre medaglie -