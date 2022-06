**M5S: riunione Esteri e Politiche Ue su risoluzione, testo con resto maggioranza** (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Nessuna risoluzione di bandiera, ma un testo condiviso con il resto della maggioranza. Questa la decisione emersa dalla riunione dei membri M5S delle commissione Esteri e Politiche Ue con il vicepresidente Riccardo Ricciardi, in vista della riunione di maggioranza -fissata alle 15.30- sulla risoluzione da votare sulle comunicazioni del premier, Mario Draghi, alla vigilia del Consiglio Europeo del 23 e 24 giugno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Nessunadi bandiera, ma uncondiviso con ildella maggioranza. Questa la decisione emersa dalladei membri M5S delle commissioneUe con il vicepresidente Riccardo Ricciardi, in vista delladi maggioranza -fissata alle 15.30- sullada votare sulle comunicazioni del premier, Mario Draghi, alla vigilia del Consiglio Europeo del 23 e 24 giugno.

Pubblicità

repubblica : M5S, riunione d'emergenza: oggi la decisione sull'espulsione di Di Maio - ailinon80 : RT @apri_la_mente: Ieri alla riunione condominiale del m5s non hanno deciso qualcosa? - martinoloiacono : N.essuna risoluzione di bandiera, ma un testo condiviso con il resto della maggioranza. Questa la decisione emersa… - InfoMiniera : Siamo live su Twitch! Ivan_Grieco DOMANI DRAGHI in PARLAMENTO su ARMI UCRAINA, DI MAIO ESPULSO dal M5S?, ATTIVISTI… - PeppeAmicarelli : RT @ItalianPolitics: Dopo ben 4 ore di riunione e di discussione, finisce 'in sordina' notturna il Consiglio nazionale M5S convocato per es… -