Johnny Depp tornerà in tribunale, di nuovo (Di lunedì 20 giugno 2022) . Questa volta ad accusarlo è un location manager per aggressioni sul set di City of Lies. Saranno ancora Camille Vasquez e Banjamin Chew, gli avvocati ora celebri sui social grazie al processo contro l’ex moglie di Depp Amber Heard, a difendere l’attore in questa nuova causa. Il ritorno in tribunale di Johnny Depp Ad riportare Johnny Depp in tribunale è Gregg “Rocky” Brooks, location manager in City od Lies. Il film è un crime-thriller sulle indagini della polizia di Los Angels sull’omicidio irrisolto di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur. Nella pellicola Depp interpretava un detective in pensione che faceva squadra con Forest Whitaker, giornalista che ha lo stesso interesse nell’indagare sugli omicidi. Il film sarebbe dovuto uscire per settembre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) . Questa volta ad accusarlo è un location manager per aggressioni sul set di City of Lies. Saranno ancora Camille Vasquez e Banjamin Chew, gli avvocati ora celebri sui social grazie al processo contro l’ex moglie diAmber Heard, a difendere l’attore in questa nuova causa. Il ritorno indiAd riportareinè Gregg “Rocky” Brooks, location manager in City od Lies. Il film è un crime-thriller sulle indagini della polizia di Los Angels sull’omicidio irrisolto di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur. Nella pellicolainterpretava un detective in pensione che faceva squadra con Forest Whitaker, giornalista che ha lo stesso interesse nell’indagare sugli omicidi. Il film sarebbe dovuto uscire per settembre ...

avvvitalemario : RT @rosablu_16: “Lo sai perché il mondo è ancora bello? Perché c’è ancora qualcuno che ti apprezza per come sei e non per come devi essere.… - rosablu_16 : “Lo sai perché il mondo è ancora bello? Perché c’è ancora qualcuno che ti apprezza per come sei e non per come devi essere.” Johnny Depp - selenamoncoeur : Io comunque sta notte mi sono sognata johnny depp - missflo0 : RT @jdeppfxnn: DIOR POSTED JOHNNY DEPP OMGNJSKDJFJJSJS - Cosmopolitan_IT : Amber Heard ha rivelato di avere delle prove scritte che testimonierebbero gli abusi di Johnny Depp -