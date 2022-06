Fanno il bagno nel Piave: annegati due ragazzi nel trevigiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Tragedia nelle acque del Piave, nel trevigiano. Due ragazzi di 14 e 18 anni sono annegati nel fiume mentre facevano il bagno. I due erano arrivati con alcuni amici su una spiaggetta a Fagarè di San Biagio di Callalta. In pochi istanti i due giovani sono spariti sott'acqua. I compagni hanno dato subito l'allarme, facendo scattare le ricerche da parte delle forze dell'ordine accompagnati dai sanitari del Suem 118.I corpi dei due ragazzi sono stati trovati poco più a valle, a Ponte di Piave. Le generalità delle due vittime non sono state rese note. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 giugno 2022) Tragedia nelle acque del, nel. Duedi 14 e 18 anni sononel fiume mentre facevano il. I due erano arrivati con alcuni amici su una spiaggetta a Fagarè di San Biagio di Callalta. In pochi istanti i due giovani sono spariti sott'acqua. I compagni hanno dato subito l'allarme, facendo scattare le ricerche da parte delle forze dell'ordine accompagnati dai sanitari del Suem 118.I corpi dei duesono stati trovati poco più a valle, a Ponte di. Le generalità delle due vittime non sono state rese note.

