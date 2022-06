Dzeko, Bargiggia: “Napoli? Non mi risulta invece l’interesse per Simeone è concreto” (Di lunedì 20 giugno 2022) Dzeko Bargiggia Napoli – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. “Dzeko come vice Osimhen: ti risulta? Non mi risulta, l’interesse per Simeone invece è concreto. Si è parlato tanto anche di Beto, profilo molto apprezzato dal Napoli, nonostante la valutazione elevata dell’Udinese. Giuntoli ha ottenuto informazioni da Cioffi, nuovo tecnico del Verona. Dzeko, invece, non rientra nei piani del club azzurro per l’età e per motivi tecnici. L’operazione Ostigard è ben avviata: l’affare è in chiusura? “Il Napoli è ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. “come vice Osimhen: ti? Non miper. Si è parlato tanto anche di Beto, profilo molto apprezzato dal, nonostante la valutazione elevata dell’Udinese. Giuntoli ha ottenuto informazioni da Cioffi, nuovo tecnico del Verona., non rientra nei piani del club azzurro per l’età e per motivi tecnici. L’operazione Ostigard è ben avviata: l’affare è in chiusura? “Ilè ...

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Meret sarà il titolare del Napoli, resta in piedi l'idea Gollini, Koulibaly alla Juventus? L'inte… - TUTTOJUVE_COM : Bargiggia: 'Su pressioni di Allegri la Juve ha riformulato l'offerta a Di Maria. Zakaria è finito sul mercato, come… - napolista : Bargiggia: «Spalletti spinge per Deulofeu, sintonia con Adl. La Juve non ha i soldi per Koulibaly» A 1 Station Rad… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Meret sarà il titolare del Napoli, resta in piedi l'idea Gollini, Koulibaly alla Juventus? L'inte… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Meret sarà il titolare del Napoli, resta in piedi l'idea Gollini, Koulibaly alla Juventus? L'inte… -