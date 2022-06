City Adventure | l’App che ti fa scoprire Roma in modo divertente | con smartphone alla mano

(Di lunedì 20 giugno 2022)– Play, Shoot, Discover, Win è la nuova app che trasforma la città diin una caccia al tesoro smart. Un’applicazione che coniuga il gaming interattivo allo slow tourism voltoscoperta della Città Eterna. Tra antiche botteghe, indovinelli e tecnologia,applica il processo di gamification al turismo, proponendo un’innovativa caccia al tesoro virtuale tra le strade della Capitale.sviluppata dall’Associazione Under-35 Rumore che promuove un nuovo turismo smart tra le strade digrazieriscoperta del volto nascosto della Capitale e ad una caccia al tesoro immersiva e interattiva. Photo Credits: via Comunicazione GenerAzioni GiovaniIl ...

Pubblicità

SulubeynAppz : City Adventure - Federico Massariello (Games) -

Revenews

...(Steam) Arma 3 (Steam) Armello (Steam) Armored Warfare (Postmeta Games Limited) Aron's(... Forged with Fire (Steam) Cities: Skylines© (Epic Games Store, Steam)of Gangsters (Steam) ...Anche Lucky Luna, dello sviluppatore di Alto'se SkateSnowman, verrà presto aggiunto al servizio di streaming. Con questi giochi, Netflix sta lentamente espandendo la sua offerta ... City Adventure, l’app per scoprire Roma giocando una caccia al tesoro City Adventure – Play, Shoot, Discover, Win è la nuova app che trasforma la città di Roma in una caccia al tesoro smart. Un’applicazione che coniuga il gaming interattivo allo slow tourism volto alla ...Un'app che fonde turismo e gamification: City Adventure, nata grazie alla Regione Lazio, vi porta alla scoperta di Roma.