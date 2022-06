Calciomercato Inter: arriva il clamoroso annuncio su Lukaku (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Corriere dello sport in prima pagina titola così: “Lukaku, è fatta”. Secondo il quotidiano romano l’Inter... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Corriere dello sport in prima pagina titola così: “, è fatta”. Secondo il quotidiano romano l’...

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku @Inter ?il secondo round con il @ChelseaFC è avvenuto oggi: richiesta ufficiale 10M più bonus per il presti… - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Il ritorno di #Lukaku è ormai a un passo: manca solo il sì di #Zhang - Gazzetta_it : Inter-Lukaku: ci siamo! Incontro con il Chelsea in corso, accordo a un passo - Italiani_news : La quasi notizia più interessante dell’ultima settimana, in realtà dell’ultimo mese di #calciomercato, è il prossim… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Inter-#Lukaku allo sprint col Chelsea: ecco cosa serve per chiudere #calciomercato #Inter -