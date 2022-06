Briatore ‘contro’ la pizza a 4 euro: “Che ci mettono dentro?” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Questi signori che vendono una pizza a 4-5 euro, cosa mettono in queste pizze?”. Flavio Briatore torna sul tema del costo della pizza dopo le polemiche per i prezzi previsti nei locali della sua catena Crazy pizza. “Noi siamo partiti da un ragionamento molto semplice, dobbiamo mettere i migliori ingredienti possibili”, dice Briatore in un video L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 giugno 2022) “Questi signori che vendono unaa 4-5, cosain queste pizze?”. Flaviotorna sul tema del costo delladopo le polemiche per i prezzi previsti nei locali della sua catena Crazy. “Noi siamo partiti da un ragionamento molto semplice, dobbiamo mettere i migliori ingredienti possibili”, dicein un video L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

fanpage : Tentiamo di spiegare a Flavio Briatore perché la sua crociata sul costo delle pizze inizia col piede sbagliato ???… - ciropellegrino : #Briatore è contro le pizze a 4 euro. Dimostrando di non aver capito niente #pizza #napoli - corrmezzogiorno : #Napoli Briatore social contro la pizza a 4 euro: «Cosa c’è dentro?» - CiMancavo : Ogni giorno in Italia un kitamuorto si sveglia e deve dire qualcosa contro #napoli. Ogni giorno a #napoli una perso… - vanellopeb : RT @ciropellegrino: #Briatore è contro le pizze a 4 euro. Dimostrando di non aver capito niente #pizza #napoli -

Lory Del Santo svela una confessione di Marialaura De Vitis: 'Ecco cosa mi ha detto senza telecamere' Prima ha raccontato di come si è ammalata al ristorante di Briatore, poi ha raccontato di come ... Tutte queste illazioni gratuite appesantiscono la situazione per andare contro di me. Se ho fatto ... Flavio Briatore, video contro pizza a 4 euro/ 'Che ci mettono' E Bassetti lo difende Un'insinuazione evidente quella di Flavio Briatore, che infatti parla di fornitori da pagare, Iva sui fornitori, lo scontrino al cliente, gli stipendi, gli affitti e quindi le tasse. Adriana Volpe ... Prima ha raccontato di come si è ammalata al ristorante di, poi ha raccontato di come ... Tutte queste illazioni gratuite appesantiscono la situazione per andaredi me. Se ho fatto ...Un'insinuazione evidente quella di Flavio, che infatti parla di fornitori da pagare, Iva sui fornitori, lo scontrino al cliente, gli stipendi, gli affitti e quindi le tasse. Adriana Volpe ...