"Bisogna fare in fretta". Salvini suona la sveglia per Draghi: benzina e gas le priorità (Di lunedì 20 giugno 2022) Matteo Salvini, a margine dell'evento 'È l'Italia che vogliamo', organizzato all'Auditorium Paganini di Parma, è stato interrogato sulla possibilità che la crisi interna al Movimento 5 Stelle possa creare instabilità al governo: "Sicuramente, lo scontro che va avanti, ormai da tempo, tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non aiuta, però io da Mario Draghi mi aspetto una risposta concreta su benzina, luce, gas e agricoltura. Il resto mi interessa poco. Entro giugno Bisogna approvare un 'decreto siccità', perché ogni ora che passa c'è un'azienda agricola che chiude, e poi un 'decreto benzina'. Io spero, e ci stiamo lavorando come Lega, che domani e dopo domani, in Parlamento, la maggioranza parli di pace, non di guerra". Il leader della Lega non lesina una stoccata ai grillini: "Sicuramente avere ...

