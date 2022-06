Avanti un altro, che disastro! Botta e risposta infuocato: “Che sdeng sui denti!” (Di lunedì 20 giugno 2022) Tracollo completo per Avanti un altro: la schiacciante sconfitta provoca una rissa in piena regola sui social. Paolo Bonolis, Avanti un altro (fonte youtube)Lo share rappresenta da sempre il metro di giudizio per valutare il successo, o il flop, di un programma televisivo. L’estate è ormai alle porte, e le principali emittenti stanno riprogrammando il palinsesto per i mesi più caldi. Mentre i conduttori di punta raggiungono prestigiose mete di villeggiatura, i vertici di RAI e Mediaset propongono repliche e fiction-TV per rimpiazzare i format che hanno subito una battuta di arresto. Questa scelta, però, ha spesso ripercussioni molto drastiche a livello di ascolti, come il giornalista Giuseppe Candela ha esposto su Twitter. La sua analisi ha però indispettito Sonia Bruganelli, da sempre attiva sui ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tracollo completo perun: la schiacciante sconfitta provoca una rissa in piena regola sui social. Paolo Bonolis,un(fonte youtube)Lo share rappresenta da sempre il metro di giudizio per valutare il successo, o il flop, di un programma televisivo. L’estate è ormai alle porte, e le principali emittenti stanno riprogrammando il palinsesto per i mesi più caldi. Mentre i conduttori di punta raggiungono prestigiose mete di villeggiatura, i vertici di RAI e Mediaset propongono repliche e fiction-TV per rimpiazzare i format che hanno subito una battuta di arresto. Questa scelta, però, ha spesso ripercussioni molto drastiche a livello di ascolti, come il giornalista Giuseppe Candela ha esposto su Twitter. La sua analisi ha però indispettito Sonia Bruganelli, da sempre attiva sui ...

