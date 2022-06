Alga spirulina per dimagrire: fai questo per evitare pesanti effetti collaterali (Di lunedì 20 giugno 2022) Attenzione al consumo di Alga spirulina: questo prodigioso integratore può creare indesiderati effetti collaterali. Alga spirulina (fonte pexels)Da diversi anni l’Alga spirulina si è configurata come uno degli integratori più efficaci e benefici, impiegata principalmente nella lotta ai chili di troppo. Quest’Alga dalla colorazione blu o verde appartiene per composizione genetica al regno dei cianobatteri, e cresce naturalmente in serbatoi di acqua alcalina del Messico, dell’Africa e dell’Asia centrale. Reca all’organismo benefici indubbi, ma attenzione: il suo consumo può generare anche infelici effetti collaterali al nostro organismo, vediamo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 giugno 2022) Attenzione al consumo diprodigioso integratore può creare indesiderati(fonte pexels)Da diversi anni l’si è configurata come uno degli integratori più efficaci e benefici, impiegata principalmente nella lotta ai chili di troppo. Quest’dalla colorazione blu o verde appartiene per composizione genetica al regno dei cianobatteri, e cresce naturalmente in serbatoi di acqua alcalina del Messico, dell’Africa e dell’Asia centrale. Reca all’organismo benefici indubbi, ma attenzione: il suo consumo può generare anche infelicial nostro organismo, vediamo ...

Pubblicità

TShopItalia1 : ?? Natural Sprint - Alga Spirulina 240 compresse Vegan, No Ogm - Made in Italy ?? - GiorgioSnaider8 : RT @bildarte: COME RIPULIRE IL SANGUE DALLE NANOPARTICELLE DI NON +0alga klamath, l'alga spirulina e la clorella, poiché sono contaminate d… - bildarte : COME RIPULIRE IL SANGUE DALLE NANOPARTICELLE DI NON +0alga klamath, l'alga spirulina e la clorella, poiché sono con… - freedomsempre68 : sangue, che poi si depositano nei vari organi nonché nel cervello, danneggiando irreparabilmente i neuroni. Un mix… - alebisix : Sono due settimane che bevo l’alga spirulina a colazione. Ero super scettica, ma devo dire che ci sono seriamente dei benefici al riguardo. -