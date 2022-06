Zelensky adesso non vuole la tregua. Il miraggio dei negoziati (Di domenica 19 giugno 2022) «Non smettiamo di lavorare per la vittoria». È la promessa che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha fatto durante una visita a Mykolaiv, nel sud del Paese, dove è giunto all'indomani di un attacco russo in città che ha provocato due morti e 20 feriti. Zelensky ha visitato sia il fronte, sia la città di Mykolaiv. Una visita per discutere «le minacce provenienti dalla terra e dal mare» dalla Russia, nonché «lo stato dell'economia, del ripristino dell'approvvigionamento idrico, della situazione dell'agricoltura», ha spiegato lui stesso su Telegram. Al fronte, Zelensky ha voluto ringraziare le truppe. In città, invece, ha incontrato il governatore ed è andato a vedere le macerie dell'edificio dell'amministrazione locale, che ad aprile è stato distrutto da un raid russo in cui sono rimaste uccise 34 persone. Poi si è spostato a ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) «Non smettiamo di lavorare per la vittoria». È la promessa che il presidente ucraino, Volodymyr, ha fatto durante una visita a Mykolaiv, nel sud del Paese, dove è giunto all'indomani di un attacco russo in città che ha provocato due morti e 20 feriti.ha visitato sia il fronte, sia la città di Mykolaiv. Una visita per discutere «le minacce provenienti dalla terra e dal mare» dalla Russia, nonché «lo stato dell'economia, del ripristino dell'approvvigionamento idrico, della situazione dell'agricoltura», ha spiegato lui stesso su Telegram. Al fronte,ha voluto ringraziare le truppe. In città, invece, ha incontrato il governatore ed è andato a vedere le macerie dell'edificio dell'amministrazione locale, che ad aprile è stato distrutto da un raid russo in cui sono rimaste uccise 34 persone. Poi si è spostato a ...

