Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2022 ore 10:30

Viabilità DEL 19 GIUGNO 2022 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO INIZIA AD INTESIFICARSI IN DIREZIONE DELLE SPIAGGE DEL LITORALE LAZIALE VEDIAMO NEL DETTAGLIO SU VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA CODE SU VIA DI PRATICA DA VIA PONTINA A VIA ARNO IN DIREZIONE POMEZIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA PIU A SUD A FORMIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DOMIZIANA E VIA FLACCA IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DI FORMIA LE ALTRE NOTIZIE COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI è ISOLA PEDONALE , DEVIATE QUINDI LE LINEE BUS DI ZONA A FONTE NUOVA DALLE 8 A ...

Lavori in corso su via Pontina Il tratto interessato è compreso tra Roma Eur e Aprilia, in direzione Roma. Gli interventi di ...sospesi durante il fine settimana e nelle giornate di traffico intenso per agevolare la viabilità.

Rieti, il commissario Soccodato: 'Salaria, rotatoria in futuro esterna al percorso principale' ... soprattutto a quella del traffico proveniente da Roma, per accompagnare di più l'utente, ... Su Rieti gli interventi che più impattano con la viabilità sono i tre svincoli di interconnessione dalla ...