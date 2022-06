Traffico Roma del 19-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all'ascoltoscorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale a Fonte Nuova per la festa del Sacro Cuore divieto di transito dalle 8 di questa mattina per l'intera giornata sul tratto di via Nomentana tra Piazza Padre Pio e Piazza Varisco deviazioni anche per la linea bus 337 raduno storico dalle 8:30 di questa mattina in bocca della verità delle Fiat 500 le vetture partecipanti all'evento lasceranno la piazzale 10 percorrendo via del Circo Massimo via delle Terme di Caracalla è la via Appia Antica in direzione di Castel Gandolfo possibili ripercussioni suldurante la manifestazione per dettagli su che se altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ...